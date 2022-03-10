Mahkemeler tatil mi, adliyede kar tatili var mı sorularının yanıtı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ülke genelinde güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin idari izinli sayılacağının duyurulmasının ardından mahkemelerin durumu araştırılan konular arasında yer aldı.

MAHKEMELER TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ülke genelinde önlemler sıklaştırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle 10-14 Mart tarihleri arasında okulların tatil edildiği açıklandı. İsanbulı'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle adliyelerin çalışıp çalışmadığı, yarın adliyelerin açık olup olmadığı da sorgulanmaya başlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için "turuncu" alarm verilmiş olup soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr şeklinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 10 Mart 2022 tarihinde (Perşembe günü) idari izinli sayılmaları ile yargısal iş ve işlemlerin "Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar" konulu (3) sıra sayılı Yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir. Saygıyla duyurulur." denildi.

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