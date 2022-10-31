Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mahir Ünal geliyor. Mahir Ünal'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal nereli, kaç yaşında? Mahir Ünal Twitter hesabı ne? Mahir Ünal biyografisi! İşte detaylar...

2011 ve 2015 genel seçimlerinde Kahramanmaraş milletvekili seçildi. 2011 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekili olarak görev yapmıştır. Vatandaşlar, Mahir Ünal'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal nereli, kaç yaşında? Mahir Ünal Twitter hesabı ne? Mahir Ünal biyografisi! Detaylar haberimizde...

MAHİR ÜNAL KİMDİR?

Mahir Ünal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyal yapı ve sosyal değişme anabilim dalında yaptı. İTO'da müşavir olarak çalıştı. 2004 ve 2009 yerel, 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kampanyası strateji ekibinde danışmanlık yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Irak, Malezya, Kıbrıs ve Lübnan gibi birçok ülkede seçim kampanyalarında strateji ekiplerinde görev aldı. Ayrıca bazı siyasilere etkili iletişim hususunda danışmanlık yaptı. Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmeti verdi.

Özel bir üniversitede davranış bilimleri bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da örgütsel davranış dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktorası devam etmektedir.

2011 ve 2015 genel seçimlerinde Kahramanmaraş milletvekili seçildi. 2011 yılı itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. Arapça ve İngilizce bilen Mahir Ünal, 2 çocuk babasıdır.

MAHİR ÜNAL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mahir Ünal, 56 yaşında Kahramanmaraş doğumludur.

MAHİR ÜNAL TWİTTER HESABI!

Mahir Ünal'ın @mahirunal kullanıcı adıyla 1 milyon takipçisi bulunmaktadır.