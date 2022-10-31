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Mahir Ünal neden istifa etti? Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevinden neden istifa etti?

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Mahir Ünal neden istifa etti? Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevinden neden istifa etti?

AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti. Gündeme gelen haberin ardından vatandaşlar Mahir Ünal'ın neden görevden affını istediğini araştırmaya başladı. Peki, Mahir Ünal neden istifa etti? Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevinden neden istifa etti? İşte detaylar...

Son Dakika: AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildiSon Dakika: AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi
Son Dakika: Cumhuriyet'le ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiSon Dakika: Cumhuriyet'le ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
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Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti. AK Partili Mahir Ünal'ın görevinden neden affını istediği merak konusu oldu. Kullanıcılar, Mahir Ünal'ın neden görevden affını istediğini araştırmaya başladı. Peki, Mahir Ünal neden istifa etti? Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevinden neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

MAHİR ÜNAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

MAHİR ÜNAL GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Katıldığı bir kitap fuarında "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkilerin odağına oturan AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Mahir Ünal AK Parti Gündem Politika Haberler

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