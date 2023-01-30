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Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli? Mahir Günşiray biyografisi!

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Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli? Mahir Günşiray biyografisi!

Oyuncu Mahir Günşiray kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları ve oynadığı dizi, filmler sayesinde gündeme gelen Mahir Günşiray kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Mahir Günşiray biyografisi merak ediliyor. Mahir Günşiray kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Mahir Günşiray Instagram hesabı araştırılıyor. Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli? Mahir Günşiray biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MAHİR GÜNŞİRAY KİMDİR?

Mahir Günşiray (10 Ağustos 1960, İstanbul), Türk oyuncu ve yönetmen. Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yapmıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almış, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetmiştir (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta, halen kurucularından olduğu Tiyatro Oyunevi'nin yönetmeni ve oyuncusudur.

Tiyatro oyunları

1985: Kanlı Düğün - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Kül Bellek - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Sayım Suyum Yok : Ahmet Önel - Bursa Devlet Tiyatrosu

1988: Soğan : Aldo Nikolaj - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2011: Tiyatro Öldü - Tiyatro Oyunevi

  • Faust Bochum Shauspielhaus
  • Ahmed Arif - Theater Rast
  • Antigone - Tiyatro Oyunevi
  • Beklerken - Tiyatro Oyunevi
  • Beş Yıl Geçince - Tiyatro Oyunevi
  • Ceza Kolonisinde - Tiyatro Oyunevi
  • Döne Döne - Tiyatro Oyunevi
  • Evlenme - Tiyatro Oyunevi
  • Gavara - Tiyatro Oyunevi
  • Hapishaneden Mektuplar -Nazım Hikmet - Leeds The Workshop Theatre
  • Hikaye-i Don Kişot - Tiyatro Oyunevi
  • Hizmetçiler - Tiyatro Oyunevi
  • Leonce ile Lena - Tiyatro Oyunevi
  • Ormanların Hemen Önündeki Gece - Tiyatro Oyunevi
  • Sezuan"ın Iyi Insanı - Leeds The Workshop Theatre
  • Son Bir Kez -Tiyatro Oyunevi
  • Tol - Tiyatro Oyunevi
  • Unutmak - Tiyatro Oyunevi

Rol aldığı oyunlar

1986: Kısmet (0yun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu

1987: Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989: Kıral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991: Afife Jale : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991: Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu

1992: Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Bernarda Alba'nın Evi : Federico García Lorca - Theater An Der Ruhr

1997: Adam Adamdır : Bertolt Brecht - Tiyatro Ti

1998: Hizmetçiler : Jean Genet - Tiyatro Oyunevi

1999: Hikaye-i Don Kişot: Miguel de Cervantes - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000: Ceza Kolonisinde : Franz Kafka - Tiyatro Oyunevi

2001: Efrasiyabın Hikayeleri : İhsan Oktay Anar - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001: Evlenme : Nikolay Gogol - Tiyatro Oyunevi

2002: Gavara : Nihat Genç - Tiyatro Oyunevi

2003: Unutmak : Enzo CormannEugène Durif\Eric Emmanuel Schmitt\Joel Jouanneau - Tiyatro Oyunevi

2004: Döne Döne : Werner Schwab - Tiyatro Oyunevi

2005: Tol : Murat Uyurkulak - Tiyatro Oyunevi

2007: Yalnızlıklar : Hasan Ali Toptaş - Tiyatro Oyunevi/ Thrater Rast

2008: Leonce ile Lena : Georg Büchner - Tiyatro Oyunevi

xxxx: Tiyatro Öldü - Tiyatro Oyunevi

Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli? Mahir Günşiray biyografisi!

Filmografisi

  • 1965: Oğlum Oğlum
  • 1979: Bebek
  • 1988: Dudaktan Kalbe
  • 1989: Kaldırım Serçesi
  • 1989: Ayaşlı ve Kiracıları
  • 1989: Baharın Bittiği Yer
  • 1992: Metamorfoz
  • 1992: Sarı Tebessüm
  • 1992: Seni Seviyorum Rosa
  • 1993: Borsa
  • 1995: Avrenos'un Müşterileri
  • 1995: Yer Çekimli Aşklar
  • 1998: Parçalanma
  • 2003: Çaylak
  • 2004: Ayışığı Neredesin
  • 2005: Seni Çok Özledim
  • 2006: Kaybolan Yıllar
  • 2007: Gitmek: Benim Marlon ve Brandom Gitmek
  • 2007: Mahşer-Nabucco'nun Zehri
  • 2009: Aynadaki Düşman
  • 2009: Güldünya
  • 2012: Uzun Hikaye
  • 2013: Çanakkale: Yolun Sonu
  • 2013: Dila Hanım
  • 2013: Sürgün
  • 2015: Tuhaf Zamanlar (kısa film)
  • Dizi
  • 2006: Sağır Oda
  • 2008: Bıçak Sırtı
  • 2009: Aynadaki Düşman
  • 2011: Hanımın Çiftliği
  • 2011: İffet
  • 2013: Dila Hanım
  • 2014: Urfalıyım Ezelden
  • 2015: Çilek Kokusu
  • 2016: Kış Güneşi
  • 2017: Fazilet Hanım ve Kızları
  • 2019: Muhteşem İkili
  • 2021: Kalp Yarası
  • 2023: Şahmaran

Ödüller

1998: Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü (Düşünceye Özgürlük kitabının yayıncıları olarak imza veren 185 sanatçı, yazar ve aydın adına)

2002-2003: Sanat Kurumu En İyi Yönetmen dalında "Yılın Sanatçısı"

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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