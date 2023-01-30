Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli? Mahir Günşiray biyografisi!
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MAHİR GÜNŞİRAY KİMDİR?
Mahir Günşiray (10 Ağustos 1960, İstanbul), Türk oyuncu ve yönetmen. Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yapmıştır.
Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almış, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetmiştir (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta, halen kurucularından olduğu Tiyatro Oyunevi'nin yönetmeni ve oyuncusudur.
Tiyatro oyunları
1985: Kanlı Düğün - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Kül Bellek - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Sayım Suyum Yok : Ahmet Önel - Bursa Devlet Tiyatrosu
1988: Soğan : Aldo Nikolaj - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2011: Tiyatro Öldü - Tiyatro Oyunevi
- Faust Bochum Shauspielhaus
- Ahmed Arif - Theater Rast
- Antigone - Tiyatro Oyunevi
- Beklerken - Tiyatro Oyunevi
- Beş Yıl Geçince - Tiyatro Oyunevi
- Ceza Kolonisinde - Tiyatro Oyunevi
- Döne Döne - Tiyatro Oyunevi
- Evlenme - Tiyatro Oyunevi
- Gavara - Tiyatro Oyunevi
- Hapishaneden Mektuplar -Nazım Hikmet - Leeds The Workshop Theatre
- Hikaye-i Don Kişot - Tiyatro Oyunevi
- Hizmetçiler - Tiyatro Oyunevi
- Leonce ile Lena - Tiyatro Oyunevi
- Ormanların Hemen Önündeki Gece - Tiyatro Oyunevi
- Sezuan"ın Iyi Insanı - Leeds The Workshop Theatre
- Son Bir Kez -Tiyatro Oyunevi
- Tol - Tiyatro Oyunevi
- Unutmak - Tiyatro Oyunevi
Rol aldığı oyunlar
1986: Kısmet (0yun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu
1987: Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989: Kıral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991: Afife Jale : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991: Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu
1992: Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993: Bernarda Alba'nın Evi : Federico García Lorca - Theater An Der Ruhr
1997: Adam Adamdır : Bertolt Brecht - Tiyatro Ti
1998: Hizmetçiler : Jean Genet - Tiyatro Oyunevi
1999: Hikaye-i Don Kişot: Miguel de Cervantes - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2000: Ceza Kolonisinde : Franz Kafka - Tiyatro Oyunevi
2001: Efrasiyabın Hikayeleri : İhsan Oktay Anar - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2001: Evlenme : Nikolay Gogol - Tiyatro Oyunevi
2002: Gavara : Nihat Genç - Tiyatro Oyunevi
2003: Unutmak : Enzo CormannEugène Durif\Eric Emmanuel Schmitt\Joel Jouanneau - Tiyatro Oyunevi
2004: Döne Döne : Werner Schwab - Tiyatro Oyunevi
2005: Tol : Murat Uyurkulak - Tiyatro Oyunevi
2007: Yalnızlıklar : Hasan Ali Toptaş - Tiyatro Oyunevi/ Thrater Rast
2008: Leonce ile Lena : Georg Büchner - Tiyatro Oyunevi
xxxx: Tiyatro Öldü - Tiyatro Oyunevi
Filmografisi
- 1965: Oğlum Oğlum
- 1979: Bebek
- 1988: Dudaktan Kalbe
- 1989: Kaldırım Serçesi
- 1989: Ayaşlı ve Kiracıları
- 1989: Baharın Bittiği Yer
- 1992: Metamorfoz
- 1992: Sarı Tebessüm
- 1992: Seni Seviyorum Rosa
- 1993: Borsa
- 1995: Avrenos'un Müşterileri
- 1995: Yer Çekimli Aşklar
- 1998: Parçalanma
- 2003: Çaylak
- 2004: Ayışığı Neredesin
- 2005: Seni Çok Özledim
- 2006: Kaybolan Yıllar
- 2007: Gitmek: Benim Marlon ve Brandom Gitmek
- 2007: Mahşer-Nabucco'nun Zehri
- 2009: Aynadaki Düşman
- 2009: Güldünya
- 2012: Uzun Hikaye
- 2013: Çanakkale: Yolun Sonu
- 2013: Dila Hanım
- 2013: Sürgün
- 2015: Tuhaf Zamanlar (kısa film)
- Dizi
- 2006: Sağır Oda
- 2008: Bıçak Sırtı
- 2009: Aynadaki Düşman
- 2011: Hanımın Çiftliği
- 2011: İffet
- 2013: Dila Hanım
- 2014: Urfalıyım Ezelden
- 2015: Çilek Kokusu
- 2016: Kış Güneşi
- 2017: Fazilet Hanım ve Kızları
- 2019: Muhteşem İkili
- 2021: Kalp Yarası
- 2023: Şahmaran
Ödüller
1998: Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü (Düşünceye Özgürlük kitabının yayıncıları olarak imza veren 185 sanatçı, yazar ve aydın adına)
2002-2003: Sanat Kurumu En İyi Yönetmen dalında "Yılın Sanatçısı"