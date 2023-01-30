Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray kaç yaşında, nereli? Mahir Günşiray biyografisi!

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MAHİR GÜNŞİRAY KİMDİR?

Mahir Günşiray (10 Ağustos 1960, İstanbul), Türk oyuncu ve yönetmen. Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yapmıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almış, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetmiştir (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta, halen kurucularından olduğu Tiyatro Oyunevi'nin yönetmeni ve oyuncusudur.

Tiyatro oyunları

1985: Kanlı Düğün - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Kül Bellek - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Sayım Suyum Yok : Ahmet Önel - Bursa Devlet Tiyatrosu

1988: Soğan : Aldo Nikolaj - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2011: Tiyatro Öldü - Tiyatro Oyunevi

Faust Bochum Shauspielhaus

Ahmed Arif - Theater Rast

Antigone - Tiyatro Oyunevi

Beklerken - Tiyatro Oyunevi

Beş Yıl Geçince - Tiyatro Oyunevi

Ceza Kolonisinde - Tiyatro Oyunevi

Döne Döne - Tiyatro Oyunevi

Evlenme - Tiyatro Oyunevi

Gavara - Tiyatro Oyunevi

Hapishaneden Mektuplar -Nazım Hikmet - Leeds The Workshop Theatre

Hikaye-i Don Kişot - Tiyatro Oyunevi

Hizmetçiler - Tiyatro Oyunevi

Leonce ile Lena - Tiyatro Oyunevi

Ormanların Hemen Önündeki Gece - Tiyatro Oyunevi

Sezuan"ın Iyi Insanı - Leeds The Workshop Theatre

Son Bir Kez -Tiyatro Oyunevi

Tol - Tiyatro Oyunevi

Unutmak - Tiyatro Oyunevi

Rol aldığı oyunlar

1986: Kısmet (0yun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu

1987: Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989: Kıral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991: Afife Jale : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991: Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu

1992: Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Bernarda Alba'nın Evi : Federico García Lorca - Theater An Der Ruhr

1997: Adam Adamdır : Bertolt Brecht - Tiyatro Ti

1998: Hizmetçiler : Jean Genet - Tiyatro Oyunevi

1999: Hikaye-i Don Kişot: Miguel de Cervantes - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000: Ceza Kolonisinde : Franz Kafka - Tiyatro Oyunevi

2001: Efrasiyabın Hikayeleri : İhsan Oktay Anar - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001: Evlenme : Nikolay Gogol - Tiyatro Oyunevi

2002: Gavara : Nihat Genç - Tiyatro Oyunevi

2003: Unutmak : Enzo CormannEugène Durif\Eric Emmanuel Schmitt\Joel Jouanneau - Tiyatro Oyunevi

2004: Döne Döne : Werner Schwab - Tiyatro Oyunevi

2005: Tol : Murat Uyurkulak - Tiyatro Oyunevi

2007: Yalnızlıklar : Hasan Ali Toptaş - Tiyatro Oyunevi/ Thrater Rast

2008: Leonce ile Lena : Georg Büchner - Tiyatro Oyunevi

xxxx: Tiyatro Öldü - Tiyatro Oyunevi

Filmografisi

1965: Oğlum Oğlum

1979: Bebek

1988: Dudaktan Kalbe

1989: Kaldırım Serçesi

1989: Ayaşlı ve Kiracıları

1989: Baharın Bittiği Yer

1992: Metamorfoz

1992: Sarı Tebessüm

1992: Seni Seviyorum Rosa

1993: Borsa

1995: Avrenos'un Müşterileri

1995: Yer Çekimli Aşklar

1998: Parçalanma

2003: Çaylak

2004: Ayışığı Neredesin

2005: Seni Çok Özledim

2006: Kaybolan Yıllar

2007: Gitmek: Benim Marlon ve Brandom Gitmek

2007: Mahşer-Nabucco'nun Zehri

2009: Aynadaki Düşman

2009: Güldünya

2012: Uzun Hikaye

2013: Çanakkale: Yolun Sonu

2013: Dila Hanım

2013: Sürgün

2015: Tuhaf Zamanlar (kısa film)

Dizi

2006: Sağır Oda

2008: Bıçak Sırtı

2009: Aynadaki Düşman

2011: Hanımın Çiftliği

2011: İffet

2013: Dila Hanım

2014: Urfalıyım Ezelden

2015: Çilek Kokusu

2016: Kış Güneşi

2017: Fazilet Hanım ve Kızları

2019: Muhteşem İkili

2021: Kalp Yarası

2023: Şahmaran

Ödüller

1998: Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü (Düşünceye Özgürlük kitabının yayıncıları olarak imza veren 185 sanatçı, yazar ve aydın adına)

2002-2003: Sanat Kurumu En İyi Yönetmen dalında "Yılın Sanatçısı"