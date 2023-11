Mahir Günşiray'ın eşi kim, öldü mü ve Claude Leon Günşiray neden vefat ettiği araştırılıyor. Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi kim ve neden öldüğü merak ediliyor. Mahir Günşiray'ın çocuk kitabı yazarı ve çizeri eşi Claude Leon Günşiray yaşamını yitirdi. Mahir Günşiray'ın eşi kim, öldü mü? Claude Leon Günşiray neden vefat etti? Detaylar haberimizdedir…

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Acı haber hem Günşiray'ın hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotoğraf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray'ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel'in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon'un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice'in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline'nin tatlı halası, Lucille ve Alban'ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray'ın cici annesi; Baluna'nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil. Çok büyük bir boşluk… Tarifsiz bir acı… Her zaman sıcak bedeninin kokusu… Sevmeyi bilen… Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak."

MAHİR GÜNŞİRAY'IN EŞİ KİM?

1965 yılında Fransa'da dünyaya gözlerini açan Claude Leon Günşiray, Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Fransa'da bazı sergilerde eserleri yer alan Günşiray, Türkiye'ye geldikten sonra Tiyatro Oyunevi'nde sahnelenen oyunların sahne tasarımını hazırlayarak çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi. Claude Leon Günşiray, 26 yıl önce de usta oyuncu Mahir Günşiray ile nikah masasına oturdu.