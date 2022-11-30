Mahir dayı öldü mü? Adanalı Mahir dayı neden öldü?
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Adanalı olan sosyal medya fenomeni Mahir dayı yüklediği videolarla takipçilerine kendisini hayran bırakmıştı. İlgi çeken paylaşımları kısa sürede Mahir dayıyı tanınır hale getirdi. Rahatsızlığı ile herkesi üzen Mahir dayının sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Mahir dayı öldü mü? Adanalı Mahir dayı neden öldü?
Mahir dayı öldü mü? sorusu gündemde yer alıyor. Sosyal medya fenomeni olan Mahir dayının sağlık durumu merak edilenler arasında yer alıyor.Peki, Mahir dayı öldü mü? Adanalı Mahir dayı neden öldü? İşte merak edilenler...
MAHİR DAYI ÖLDÜ MÜ?
Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mahir Dayı siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sevilen isim Mahir dayının cenazesi Yeşiloba Mezarlığı'nda düzenlenecek.