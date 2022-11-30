Mahir dayı öldü mü? Adanalı Mahir dayı neden öldü?

Adanalı olan sosyal medya fenomeni Mahir dayı yüklediği videolarla takipçilerine kendisini hayran bırakmıştı. İlgi çeken paylaşımları kısa sürede Mahir dayıyı tanınır hale getirdi. Rahatsızlığı ile herkesi üzen Mahir dayının sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Mahir dayı öldü mü? Adanalı Mahir dayı neden öldü?