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Mahir Bakan kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mahir Bakan kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mahir Bakan kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Balıkesir Belediye Başkan adayı olan Mahir Bakan hakkında merak edilenler gündemde. Mahir Bakan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Balıkesir Belediye Başkan adayı ise Mahir Bakan oldu. Mahir Bakan kimdir? Mahir Bakan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MAHİR BAKAN KİMDİR?

1979 yılında Balıkesir'de doğan Mahir Bakan, eğitim hayatına memleketinde başlamıştır. Işıklar Askeri Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından Kara Harp Okulu'nda Sistem Mühendisliği eğitimi almıştır. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Bakan, halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimine devam etmektedir. Özel sektörde 2000-2010 yılları arasında çeşitli pozisyonlarda görev yapan Bakan, daha sonra 2011 yılından itibaren kurucusu ve ortağı olduğu Enerji ve Gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde iş yaşamına devam etmektedir.

Enerji stratejileri, çevre teknolojileri, yenilenebilir enerjiler, sürdürülebilirlik, inovasyon, Ar-Ge, otomasyon, akıllı teknolojiler, üniversite-sanayi işbirliği, B2B, B2C ve B2G iş geliştirme, pazarlama, projelendirme ve yönetim gibi birçok alanda uzmanlık sahibi olan Mahir Bakan, İngilizce bilmektedir ve evli bir çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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