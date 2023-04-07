Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, market raflarına yapıştırılan etiketler son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, Mahir Akkoyun tutuklandı mı, serbest mi bırakıldı? Tasarımcı Mahir Akkoyun neden tutuklandı, suçu ne, ceza alacak mı? İşte detaylar...

Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan tasarımcı serbest bırakıldı. Peki, Mahir Akkoyun tutuklandı mı, serbest mi bırakıldı? Tasarımcı Mahir Akkoyun neden tutuklandı, suçu ne, ceza alacak mı?İşte ayrıntılar...

MAHİR AKKOYUN TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı etiketler tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeye tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" dedi.

Akkoyun, sosyal medya hesabında "Gözaltına alınıyorum, Konak Güvenlik Şube" mesajını paylaştı. Akkoyun'un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

MAHİR AKKOYUN SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu çıkartmalar tasarlayıp dağıttığı öne sürülen Mahir Akkoyun, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Etiketleri tasarladım, bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım" diyen Akkoyun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkartmaları tasarlayan ve dağıtan kişinin "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir Akkoyun olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaların ardından Mahir Akkoyun, İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, Akkoyun'un, "Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur" dediği öğrenildi.

Grafiker Mahir Akkoyun'un savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Ben grafik tasarımcı olduğumdan, siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece ben Twitter adresimde paylaştım, bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım. Bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu. Bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim."

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Adliyedeki işlemler sonrası Mahir Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.