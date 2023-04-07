Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, market raflarına yapıştırılan etiketler son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, Mahir Akkoyun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mahir Akkoyun'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mahir Akkoyun geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu çıkartmalar tasarlayıp dağıttığı öne sürülen Mahir Akkoyun, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Bunun ardından Mahir Akkoyun'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Mahir Akkoyun kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? İşte detaylar...

MAHİR AKKOYUN KİMDİR?

Mahir Akkoyun grafik tasarımcısıdır. İzmir'de yaşayan Mahir Akkoyun Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Görsel iletişim tasarımcısı olan Mahir Akkoyun birçok alanda ve kategoride çeşitli afişler hazırlamaktadır. Mahir Akkoyun hazırladığı tasarımları sosyal medyada paylaşıyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mahir Akkoyun'un Twitter'da 125 bin takipçisi bulunurken İnstagram'da ise 29 bin takipçisi vardır.

MAHİR AKKOYUN TUTUKLANDI MI, SERBEST BIRAKILDI MI?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkartmaları tasarlayan ve dağıtan kişinin "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir Akkoyun olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaların ardından Mahir Akkoyun, İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, Akkoyun'un, "Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur" dediği öğrenildi.

Grafiker Mahir Akkoyun'un savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Ben grafik tasarımcı olduğumdan, siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece ben Twitter adresimde paylaştım, bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım. Bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu. Bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim."

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Adliyedeki işlemler sonrası Mahir Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.