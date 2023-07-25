"Erdoğan sayesinde" etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun hakkında mahkeme kararını verdi. Sosyal medyada tasarladığı stickerla adından söz ettiren Mahir Akkoyun tutuklanmıştı. Peki, Mahir Akkoyun davası ne oldu? Mahir Akkoyun tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı, neden tutuklandı? Mahir Akkoyun ceza alacak mı, aldı mı? İşte son gelişmeler…

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, market raflarına yapıştırılan etiketler seçim döneminde sosyal medyada gündem olmuştu. Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alınmıştı. Peki, Mahir Akkoyun davası ne oldu? Mahir Akkoyun tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı, neden tutuklandı? Mahir Akkoyun ceza alacak mı, aldı mı?

MAHİR AKKOYUN DAVASI NE OLDU, BERAAT ETTİ Mİ?

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, yargılandığı davada beraat etti.

MAHİR AKKOYUN CEZA ALDI MI, ALACAK MI?

Akkoyun kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' demek suç değilmiş. Berfin Kaya, Baran Selanik, Özkan Yücel başta olmak üzere destek olup yalnız bırakmayan avukatlara, gazetecilere, sanatçılara kısacası adını sayamadığım herkese teşekkür ederim. Zaten baştan aşağı anlamsız ve dayanağı olmayan bir süreçti ve çıkan bu kararla da tescillenmiş oldu" mesajını paylaştı.

MAHİR AKKOYUN TUTUKLANDI MI, SERBEST BIRAKILDI MI?

Akkoyun'un hazırladığı etiketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde işleyen seçim takvimi sürecinde, nisan ayında sıklıkla kullanıldığı için 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un 61 ve 151/2 maddesi uyarınca yargılandı. Akkoyun, seçim döneminde ilan ve reklam yerleri yasağına uymamak" suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.