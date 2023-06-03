TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıklıyor. Arama motorlarında ise Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kim, kaç yaşında? soruları aratılıyor.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıklıyor. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kim, kaç yaşında?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI KİM OLDU?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir (d. 7 Kasım 1982, Schaerbeek), Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekili. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi.

Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

Seçilmesinin ardından, başörtüsü yüzünden eleştiriler aldı ve çalışmasının zor olacağı iddia edildi.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçildi. Böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu.

2015 yılında Ermeni Kırımı'nı soykırım olarak tanımlamayı reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edilmiş ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etmiştir.

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.