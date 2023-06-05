Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi. Kabine'deki tek kadın bakan Göktaş oldu. Arama motorlarında ise Mahinur Özdemir Göktaş hakkında merak edilenler Mahinur Özdemir Göktaş evli mi, eşi kim? Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? soruları ile aratılıyor.

Mahinur Özdemir Göktaş evli mi, eşi kim? Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? merak ediliyor. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine gelen Mahinur Özdemir Göktaş evli mi, eşi kim? Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Mahinur Özdemir Göktaş evli ve iki çocuk annesidir. Mahinur Özdemir Göktaş, Rahmi Göktaş ile evlidir.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir Göktaş 1982 yılında Brüksel'de dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü. Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe biliyor. Göktaş, evli ve 2 çocuk annesi.