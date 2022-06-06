Mahdum ne demek? TDK'ye göre mahdum ne anlama geliyor? - Haberler

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan mahdum, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, mahdum ne demek? Mahdum anlamı ne? İşte, mahdum kelimesinin anlamı!

MAHDUM NE DEMEK?

Mahdum kelimesi erkek evlat ve oğul anlamı vardır. Mahdum sözcüğü oğul anlamına geliyor. Mahdumları kelimesi de oğulları yani çocukları anlamlarına gelmektedir.

TDK'YE GÖRE MAHDUM NE ANLAMA GELİYOR?

TDK'ye göre mahdum kelimesi "isim, eskimiş", (mahdu:mu), Arapça ma?dum

Oğul(I):

"Fakat ne olmuşsa olmuş, geçen gün bizim mahdum top oynarken koca alameti devirmiş." - Haldun Taner

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