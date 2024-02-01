Mahalleye inen kurt sürüsünü bağırarak uzaklaştırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir vatandaş, mahalleye inen kurt sürüsünü bağırarak uzaklaştırdı.

İlçeye bağlı Kömür Mahallesi'nde aç kurtlar yiyecek aramak için mahalleye indi. Kurtları gören vatandaş ne yapacağını şaşırırken, bağırarak kurtları uzaklaştırmaya çalıştı. İlginç sesleri duyan 4 kurtta koşarak mahalleden uzaklaştı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.