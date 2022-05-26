Magui Corceiro kimdir? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro kaç yaşında, aldattı mı? Magui Corceiro instagram adı ne? - Haberler

Magui Corceiro kimdir? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro tarafından aldatıldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Magui Corceiro kimdir? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro kaç yaşında, aldattı mı? Magui Corceiro instagram adı ne? Joao Felix kimdir? İşte detaylar...

MAGUİ CORCEİRO KİMDİR?

Daha çok Magui Corceiro olarak bilinen Margarida Corceiro, Missus için çalışmaya başladığında popülerlik kazanan Portekizli bir aktris ve modeldir. Futbolcu João Félix ile ilişkisi vardır. 26 Ekim 2002 doğumlu 19 yaşındaki Corceiro Portekiz'de dünyaya gelmiştir.

MAGUİ CORCEİRO İNSTAGRAM HESABI NE?

Magui Corceiro'nun instagram kullanıcı adı @magui_corceiro 'dur ve İnstagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır.

JOAO FELİX KİMDİR?

João Félix Sequeira, Portekizli millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup, La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.

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