MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUCU: 6. Dönem Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sorgulama ekranı!

Magnum'un düzenlediği 6. dönem çekilişi sonuçlandı. Merakla beklenen 2023 model Porsche Taycan çekilişi sonucu açıklandı. Kazananın kim olduğu ve çekiliş sorgulama ekranı hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, 6. Dönem Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte detaylar...

Magnum Porsche çekiliş sonucu araştırılan konular arasında yer alıyor. 6. Dönem Magnum çekiliş kazanan listesi araştırılmaktadır. Magnum Porsche Taycan çekilişi merak konusu oldu. Arama motorlarında 2023 Magnum çekiliş sonucu sorgulatılıyor. Peki, 6. Dönem Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2023 MAGNUM ÖDÜLÜ NEDİR?

2 Adet Porsche Taycan: Porsche Taycan, Porsche tarafından 2019 yılından bu yana üretilen bir bataryalı elektrikli üst orta sınıf otomobil modelidir. İlk olarak 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Mission E adıyla bir konsept olarak tanıtılmış olup üretim modeli ise 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Taycan, Porsche'nin ilk seri üretim elektrikli aracı olup farklı performans seviyelerinin çeşitli varyantlarında satılması ve türevlerini gelecekte platformuna dayanan modeller dizisinde üretebilmesi planlanmaktadır.

4 Adet Magnum Card: 100.000 TL değerindeki 4 tane Magnum Card talihlerini bekliyor.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUCU!

Magnum çekilişinde bu ay 2 adet Porsche Taycan ve 100.000 TL'lik 4 Magnum Card ödülü sahiplerini bekliyor. Porsche Taycan çekiliş sonucu vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Magnum Eylül ayı kura sonucu 10 Ekim Salı günü saat 11.30'da gerçekleşecektir.