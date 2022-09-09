Dondurma markası olan Magnum her yıl olduğu gibi bu yıl da Maserati marka arabayı çekiliş ile hediye edecek. Meraklıları ise heyecanla Magnum çekilişinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Sorusu şuan gündemde. Merak edilen Magnum çekilişinin tarihi araştırılıyor. Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş açıklanma tarihi!

Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model arabanın sahibinin bu sene kimin olacağı merak ediliyor. Magnum'un çekiliş ile bir kişiye hediye ettiği araç herkes tarafından ilgi odağı bir model. Magnum mini ile 1, Magnum Double ile 2 kez çekilişe katılma şansı olan tüketiciler merakla Magnum çekilişinin tarihini merak ediyor. Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş açıklanma tarihi!

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum'un Maserati çekilişi merakla bekleniyor. Noter ile açıkanacak olan Magnum çekilişi Magnum.com.tr sitesine gönderen tüketiciler çekilişin tarihini merak ediyor. 12 Ekim 2022 tarihinde çekilişin sonucu açıklanacak.