MAGNUM ÇEKİLİŞİ sonuçları AÇIKLANDI! 12 Ekim Maserayi kim kazandı? Asil-Yedek:(Burak Fidan/Selahattin Acar )
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Dondurma kuponu ile Maserati çekişine katılanlar Magnum çekilişi detaylarını araştırıyor. Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobilin sahibi olmak için talihin yüzlerine gülmesine bekleyenler 12 Ekim Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı? MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI takip linkini araştırıyor.
12 Ekim Maserati çekiliş yakından takip edilirken talihlilerin kim olacağı merakla bekleniyor. Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son model arabanın sahibini bulacağı çekiliş hakkında bazı bilgiler MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI takip bilgileri! 12 Ekim Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı?
12 EKİM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Ekim Maserati çekiliş sonuçları açıklandı.
9264984 Burak Fidan Asil
11045571 Selahattin Acar Yedek (İstanbul)
15 Ekim'de gazetede ve web sitesinde yayınlanacak