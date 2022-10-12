MAGNUM ÇEKİLİŞİ sonuçları AÇIKLANDI! 12 Ekim Maserayi kim kazandı? Asil-Yedek:(Burak Fidan/Selahattin Acar )

Dondurma kuponu ile Maserati çekişine katılanlar Magnum çekilişi detaylarını araştırıyor. Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobilin sahibi olmak için talihin yüzlerine gülmesine bekleyenler 12 Ekim Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı? MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI takip linkini araştırıyor.