Yıllardır gerçekleştirilmekte olan Magnum çekilişleri ile birlikte birçok vatandaş çekilişlere katılıyor. Çekilişe katılan vatandaşlar daha sonra heyecanla çekiliş gününü bekliyor ve Magnum çekiliş sonuçları belli oldu mu? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularını internet üzerinden aratıyor. Peki, Magnum çekiliş sonuçları belli oldu mu? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusu, gün içerisinde birçok kişinin merak konusu oluyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Gerçekleştirilecek olan çekiliş ile birlikte, çekiliş ödülü olan Maserati marka otomobil sahibine kavuşacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları belli oldu mu? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Maserati marka otomobil için gerçekleştirilmekte olan Magnum çekilişi 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.