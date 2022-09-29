Magnum araba çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekilişi ne zaman?

Dondurma markası olan Magnum her yıl olduğu gibi bu yıl da Maserati marka arabayı çekiliş ile hediye edecek. Meraklıları ise heyecanla Magnum çekilişinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Sorusu şuan gündemde. Merak edilen Magnum çekilişinin tarihi araştırılıyor. Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş açıklanma tarihi!

Magnum araba çekilişi ne zaman? Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model arabanın sahibinin bu sene kimin olacağı merak ediliyor. Magnum'un çekiliş ile bir kişiye hediye ettiği araç herkes tarafından ilgi odağı bir model. Magnum mini ile 1, Magnum Double ile 2 kez çekilişe katılma şansı olan tüketiciler merakla Magnum çekilişinin tarihini merak ediyor. Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş açıklanma tarihi!

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum'un Maserati çekilişi merakla bekleniyor. Noter ile açıklanacak olan Magnum çekilişi Magnum.com.tr sitesine gönderen tüketiciler çekilişin tarihini merak ediyor. Magnum çekiliş sonucu 12 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

1. Bu kampanya yasal bir kampanya mıdır?

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 08.12.2021 tarihli ve E-24951361-255.01.02-13023 sayılı izni ile 01.04.2022 (saat:00.01) - 30.09.2022 (saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenen yasal bir kampanyadır.

2. Bu kampanya hangi tarihler arasında geçerlidir?

Kampanya 01.04.2022 (00:01) - 30.09.2022 (23:59) tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya katılımda sistemimizin saati geçerli olacaktır. Katılım için gönderdiğiniz kısa mesajların ya da web sitesi üzerinden taleplerin merkeze/sisteme geç ulaşmasından Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu değildir.

3. Bu kampanyaya katılmak için hangi ürünlerden satın almalıyım?

Kampanyaya katılmak için promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler, Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem) ürünlerinden satın almalısınız.

4. Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone, Magnum Android, Algida İle Kazan iPhone, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.

5. Kampanyaya gönderdiğim her şifre kaç çekiliş hakkı kazandırır, katılım sınırlı mıdır?

Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı verilecektir. Aynı şifre ile tekrar katılımlar kabul edilmez. Kampanyaya katılımda bir sınırlandırma yoktur, kampanya süresince kampanyaya dahil yeni bir Magnum satın alarak yeni bir şifre ile birden fazla kez katılım yapabilir, birden fazla çekiliş hakkı kazanabilirsiniz.

Bu kampanyaya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hiz. Tic. Ltd. Şti., Narkoz İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi kazanmaları halinde ikramiyeleri verilmez.

6. Kampanyaya kısa mesaj ile hangi aboneler katılabilir?

Bu kampanyaya Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone bütün aboneleri 2992 kısa mesaj servis numarasına bilgilerini göndererek katılabilir. Kısa mesaj ile yapılan katılımlar aboneye bağlı olduğu operatör tarafından ücretlendirilmektedir.

7. Kampanyaya gönderdiğim kısa mesajlarda ne kadar ücret ödüyorum?

Kampanyaya başarılı ya da hatalı tüm kısa mesaj katılımları Turkcell ve Türk Telekom Mobil için KDV ve ÖİV dahil 1,00 TL, Vodafone için KDV ve ÖİV dahil 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Başarılı ya da hatalı katılımlara dönecek cevap mesajları Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden katılımlar ücretsizdir, bağlantı ücreti katılımcıya aittir.

8. Kampanyaya gönderdiğim şifrede hata alıyorum, ne yapabilirim?

Kampanyaya gönderdiğiniz şifrenin ürün çubuğu üzerindeki şifre ile aynı olduğunu ve çubuk üzerindeki bilgileri tekrar teyit ediniz, kampanyadan daha önce kullanılmış bir şifre hatası alıyorsanız yeni bir Magnum satın alarak yeni şifreyi katılım için istenen bilgilerinizle gönderin. Detaylı bilgi için 444 25 19 veya 0212 212 40 30 nolu U2 Kampanya Danışma Hattı'nı arayabilirsiniz.

9. Kampanyaya katıldığımda bilgilerimin eksik olduğu hatasını alıyorum, ne yapabilirim?

Kampanyaya kısa mesaj ile katılımda sırası ile ŞİFRE AD SOYAD ADRES bilgilerinizi eksiksiz göndermelisiniz, web sitesi ya da Magnum iPhone ya da Android uygulaması üzerinden katılıyorsanız ŞİFRE TELEFON AD SOYAD ADRES İL bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz. Lütfen bilgilerinizin doğru sıralamada ve eksiksiz olduğunu kontrol edip tekrar deneyiniz. Detaylı bilgi için 444 25 19 veya 0212 212 40 30 nolu U2 Kampanya Danışma Hattı'nı arayabilirsiniz.

10. Kampanyada hediye olarak ne veriliyor?

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişle belirlenecek 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

11. Kampanya çekilişi nerede ve ne zaman yapılacaktır?

Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

12. Kazanan talihliler nereden duyurulacak?

Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

13. Kazanan talihliler nereye ve ne zaman başvurmalı?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

14. Kampanyaya gönderdiğim şifreli çubuğu saklamam gerekiyor mu?

Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.

15. Kampanyaya katılımda sınırlandırma var mıdır?

Kampanya katılım adedinde sınırlandırma yoktur. Dilediğiniz kadar katılarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Bu çekilişe Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizm. Tic. Ltd. Şti., Narkoz İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi kazanmaları halinde ikramiyeleri verilmez.

16. Kazandığım hediyeyi nakit olarak talep edebilir miyim?

Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.