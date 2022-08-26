Magnezyum hangi besinlerde var? Magnezyum eksikliği belirtileri nedir?

Vücudumuz ve sağlığımız için gerekli olan vitamin ve mineraller var.Vücudumuzda en fazla bulunan minerallerden biri ise magnezyumdur. Vitamin ve mineral yetersizliği sonucu sağlığımız olumsuz etkilenir. Fiziksel olumsuzlukların yanında psikolojik sağlık sorunları da beraberinde getirebilir. Sağlığımızın olumsuz etkilenmesi yaşam kalitemizi düşürebilir. Son zamanlarda fast food beslenmenin etkisiyle magnezyum eksikliği meydana gelir Peki, Magnezyum hangi besinlerde var? Magnezyum eksikiği belirti

Vücudumuzun işleyişinin düzgün olması için gerekli olan vitamin ve mineral arasında magnezyum da vardır. Magnezyumu tükettiğimiz besinlerden alırız. Vücudumuzda magnezyum %60'ı kemik ve diş, %39'u yumuşak doku, %1 ise kan olarak 3 yerde bulunuyor. Magnezyum eksikliği sonucunda uzun vadede diyabet, duygu bozuklukları, kalp rahatsızlığı ve migren gibi hastalıklara yol açabilir. Magnezyum ağrılıklı besinler tüketmek yüksek tansiyona iyi geldiği söylenmekte. Vücudumuzun günlük magnezyum miktarı 375 mg olarak belirlenmiş.

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE VAR?

Vücudumuz için gerekli olan magnezyum miktarına tükettiğimiz besinler ile ulaşırız. Magnezyumu yüksek olan besinleri tüketmek sağlığımıza katkı sağlar. Peki, magnezyum hangi besinlerde var? Sorunuzun cevabı aşağıdadır.

• Kabak Çekirdeği: En yüksek magnezyum oranı kabak çekirdeğindedir. Günlük alınması gereken magnezyum miktarının %40'lık oranını kabak çekirdeği ile tamamlayabilirsiniz. Lif, demir, omega 3 ve E, B, K, C vitaminlerine sahip olan kabak çekirdeği sağlığa yararlı bir antioksidandır.

• Tam tahıllı gıdalar: Kinoa, karabuğday ve yulaf gibi tam tahıllı gıdalar magnezyum miktarını yükseltmek için yenilebilir gıdalardır. B vitamini, selenyum ve lif açısından zenginliği ile bilinen tam tahıllı gıdalar magnezyum eksikliği için tüketilebilir.

• Avokado: Avokado meyvesinin yararı biliniyor. B ve K vitamini açısından zengin olan avokado potasyum bakımından da zengindir. Lif içermesi nedeniyle kalp hastalıklarına iyi gelmektedir.

• Bitter çikolata: Herkesin severek tükettiği bitter çikolata sağlığımız için de çok yararlı etkiler taşır. Hem magnezyum içerir hem de severek tüketiriz. Demir, bakır içeren bitter çikolata magnezyum bakımından zengin bir besin.

• Kuru baklagiller: Mercimek, kuru fasulye, bezele, nohut gibi besinler grubunu içeren kuru baklagiller alınması gereken magnezyum miktarını karşılar. Potasyum, demir ve lif yoğunluğu nedeniyle sağlığımız için yararlı olur.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Vücudumuzun alması gereken magnezyum miktarı tamamlanmazsa magnezyum eksikliği yaşayabiliriz. Magnezyum eksikliği ile bazı sağlık sorunlarına yol açar. Magnezyum eksikliği belirtileri ise şöyle;

• Migren

• Kalp çarpıntısı

• Halsizlik

• Uyku sorunları

• Yüksek tansiyon

• Dengede kalmakta güçlük

• Dikkat dağınıklığı

• Hızlı öfkelenme

• Unutkanlık yaşamak

MAGNEZYUM FAYDALARI NEDİR?

Diş sağlığına iyi gelen magnezyum, hücre bölünmesine de yardımcı olur. Kişide var olan yorgunluk hissini kaybetmeye yarar. Vücuda enerji verir. Nikel, alüminyum, civa gibi toksik maddelerden korumaya yardım eder. Mutluluk hormonunu dengede tutarak kişiyi iyi hissetirir. Kan düzeyini dengede tutar.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Dengesiz ve hazır gıda tüketmenin yanında aşağıdaki nedenlerden dolayı da magnezyum eksikliği yaşanır.

• Diyabet

• Madde kullanımı

• Sigara içmek

• Karaciğer hastalığı

• Stresli yaşamak

• İdrar söktürücü etkisi taşıyan ilaçları tüketmek

• Alkol tüketimi

• Çölyak hastalığı