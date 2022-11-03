Vücut, yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için minerallere ihtiyaç duyar. Magnezyum minerali de bunlardan biridir. Magnezyum, vücut fonksiyonlarında rol oynayan önemli bir mineraldir. Peki, Magnezyum hangi besinlerde bulunur? Magnezyum nelerde var?

Vücudunuzun ve beyninizin sağlığında önemli bir rolü olan magnezyum, insan vücudunda en fazla bulunan minerallerden biridir. Peki, Magnezyum hangi besinlerde bulunur? Magnezyumnelerde var? İşte detaylar haberimizde...

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

1) Bitter Çikolata

Magnezyum içeren besinler nelerdir sorusuna verilebilecek en tatlı cevap bitter çikolatadır.

Yağ yakımı ve kan dolaşımı hızlandırıcı özellikleri ile bilinen bitter çikolata, günlük magnezyum ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyici probiyotikleri içerisinde barındıran bitter çikolata ile siz de magnezyum eksikliği için hem keyifli hem de leziz bir alternatif oluşturabilirsiniz.

2) Avokado

Magnezyum nelerde var sorusuna daha sağlıklı cevaplar arayanlar için oldukça faydalı olan avokado, günlük magnezyum ihtiyacının %15' ini karşılamaktadır.

Yüksek oranda lif içeren avokado ile aynı zamanda ihtiyacınız olan vitaminleri rahatlıkla karşılayabilir, potasyum oranında bir denge sağlayabilirsiniz.

Magnezyum içeren besinler listesi içerisinde hem hoş tadı hem besleyici içeriği ile avokado tropikal bir seçenektir.

Hastalıklara karşı direnç oluşturmak istiyorsanız avokadoyu rahatlıkla tüketebilirsiniz.

3) Taze Fasulye

Günlük magnezyum ihtiyacını karşılamanın yanı sıra kalsiyum ve demir oranı yüksek olan bu besin sayesinde daha sağlıklı ve daha etkili bir alternatif oluşturabilirsiniz.

Aynı zamanda bir diyet programı uyguluyorsanız az yağlı taze fasulye tüketerek vücudunuzdaki kalori seviyesini de dengeleyebilirsiniz.

2) Muz

Yüksek potasyum oranına sahip muz aynı zamanda tam bir magnezyum deposu!

Doğru mevsimde ve yeterince olgunlaşmış muz tercihi yaparak siz de magnezyum, lif ve vitamin yönünden ekstra etkili bir seçenek oluşturabilirsiniz.

Olgunlaşmış muzların vücut için sağladığı faydalar kadar, tam olgunlaşmamış muzların sindirim sistemini düzenleyici etkisini de göz ardı etmemekte fayda var.

Magnezyum içeren besinler hangileridir sorusuna leziz bir cevap olan muz aynı zamanda mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgılanmasını da tetikleyerek gülümsemenizi sağlar.

5) Süt

Kemik gelişiminde önemli rol oynayan süt, içeriğindeki kalsiyum miktarı ile diğer gıdalara göre bir adım öne çıkmaktadır.

Süt tüketmeyi seviyorsanız ve aynı zamanda magnezyum ihtiyacınıza da dikkat ediyorsanız, günlük düzenli tüketeceğiniz az yağlı süt ile doğru bir alternatif oluşturabilirsiniz.

Ancak pek çok gıdada olduğu gibi süt için de aşırı tüketimden kaçınmakta fayda var.

6) Ispanak

Özellikle çocuklu bir ailede yaşıyorsanız mineral bakımından oldukça zengin olan ıspanak mutfakta kurtarıcınız olabilir!

Eğer magnezyum eksikliğinden şikayetçiyseniz ve sebze ağırlıklı bir alternatif arıyorsanız, ayda 1 defa mutlaka ıspanak tüketerek dengeyi sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda düzenli ıspanak tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, hastalıklara karşı direnç oluşturabilirsiniz.

Magnezyum içeren gıdalar arasında bulunan ıspanak demir eksikliği ve kansızlık sorununun çözüm ulaşmasını da destekleyen bir bitkidir.

7) Kuru Baklagiller

Mutfakların vazgeçilmez yardımcısı baklagillerin tam bir magnezyum deposu olduğunu biliyor muydunuz?

Magnezyum hangi gıdalarda bulunur sorusunun akla ilk gelen cevapları arasında bulunan baklagil grubu, günlük magnezyum ihtiyacının çok daha fazlasını karşılayacak etkiye sahiptir.

Demir ve potasyum açısından da faydalı olan baklagiller özellikle vegan beslenme tarzını tercih eden bireyler için önemli bir protein kaynağı olmaktadır.

Magnezyum ve çinko içeren besinler grubunda olan baklagiller bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklarla daha kolay mücadele etmeyi de sağlar.

8) Tam Tahıllı Besinler

En çok magnezyum içeren besinler arasında tam tahıllı gıdalar grubu bulunmaktadır.

Buğday, arpa, yulaf ya da kinoa gibi temel besleyici gıdalar, tıpkı baklagiller gibi magnezyum bakımından güçlü takviyeler arasındadır.

B vitamini ve lif oranı fazlasıyla etkili olan bu besinler sayesinde siz de hem pratik hem de hızlı bir şekilde magnezyum eksikliğine veda edebilirsiniz.

Üstelik tam tahıllı besinler enfeksiyon riskini azalttığı gibi kalp krizini de en aza indirgeyen alternatifler arasındadır.

9) Soya Fasulyesi

Gündelik hayatta çok fazla tercih edilmeyen ancak özellikle alternatif tıp alanında fazlasıyla ses getiren soya fasulyesi, günlük magnezyum ihtiyacının %70' ini karşılamaktadır.

Demir, potasyum, fosfor ve K vitamini yönünden de oldukça zengin olan bu besin, sindirim sistemini düzenleyici etkiye de sahiptir.

Çinko, demir magnezyum içeren besinler arasında bulunan soya fasulyesi bu özelliğiyle vücudun oksijeni verimli şekilde kullanmasını kolaylaştırır ve böylece tüm sistemler daha verimli çalışır.

Eğer daha önce soya fasulyesi tüketmediyseniz bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

10) Koyu Yapraklı Yeşillikler

Sağlıklı bir yaşam ve kilo kontrolü için yeşillikler olmazsa olmazlardandır!

Lahana, turp, ıspanak gibi koyu yeşilliklere sahip besinler magnezyum ihtiyacını fazlasıyla karşılamaya yetmektedir.

B12 ve magnezyum içeren besinler neler olabilir diye düşünüyorsanız ve bitkisel öneriler arıyorsanız Saraçoğlu'nun önerdiği beyaz lahana kürünü uygulayabilirsiniz. Doğradığınız beyaz lahanaları tuz ve kimyonla ovduktan sonra yarım bardak kadar su ekleyip bir kavanoza koyun.

Ağzını bezle kapattığınız kavanozu 10 gün kadar karanlık bir yerde bekletin. Sonrasında lahanaları azar azar tüketebilirsiniz.

Çok fazla sebze tüketmiyorum; ancak magnezyum eksikliğini dengelemek istiyorum diyorsanız tercih edeceğiniz yeşillikleri yemeklerin yanında ya da salata olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz.

11) Kabak Çekirdeği

Magnezyum içeren besinler arasında ilk sırada kabak çekirdeği yer alır. Günlük magnezyum ihtiyacının neredeyse %40'ını 1 avuç (yaklaşık 28 gram) kabak çekirdeği ile karşılayabilirsiniz. 1 avuç kabak çekirdeği, yaklaşık 150 mg magnezyum içerir. Lif, demir, bakır, manganez, omega 3 yağ asitleri ve E, K, C, B vitaminlerinden de zengin olan kabak çekirdeği aynı zamanda doğal bir antioksidandır.

MAGNEZYUM'UN FAYDALARI NELERDİR?

• Kortizolu beyinde dengeleyen en etkili vitamin magnezyumdur.

• Vücudun iç dengesinin sağlanabilmesi için kan düzeyinin normal seyretmesi gerekir. Ancak yanlış beslenme ve vücuda alınan bazı besinler kan düzeyinin olumsuz etkilenmesine sebep olurken, magnezyumun görevi bu dengeyi sağlamaktır.

• Mutluluk hormonunun dengede kalması adına magnezyum elementi mühimdir. Magnezyum vücudunuzda yeterli bir miktarda varsa, depresyon ve kaygı bozukluğu ihtimalinin yaşanma ihtimali azalmaktadır.

• Vücutta yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

• Elektrolit dengesine katkıda bulunur.

• Diş sağlığının korunmasında etkin bir elementtir.

• Hücre bölünmesinde önemli görevleri vardır.

• Kas fonksiyonlarının, enerji oluşum mekanizmalarının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

• Hücreleri alüminyum, nikel, kadmiyum, cıva, kurşun gibi zararlı elementlerden korur.

• Vücutta kalsiyum ve potasyumun işlevini artırır.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Günümüzde besinlerin işlenmesi esnasında içeriğindeki magnezyumun azalması durumu söz konusudur. Ya da uzun süre pişirilen sebzelerde magnezyum oranı oldukça az seyretmektedir. Hem aldığımız besinlerde yer alan magnezyum oranlarının azalması hem de beslenme alışkanlıklarımızın farklılaşmasıyla magnezyum eksikliği kavramı oldukça revaçtadır.

Magnezyum eksikliğine tıp dilinde hipomagnezemi adı verilmektedir. Fazla terleyen ya da bazı ilaçları kullanan kişilerde magnezyum atılımı daha fazladır. Stres ve hamilelik gibi durumlarda vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum miktarı artış göstermektedir. Yaş ilerledikçe ya da gastrointestinal hastalıkların varlığından ötürü bağırsaklardaki emilimin azalmasıyla, gerek duyulan magnezyum miktarı artar. Ve vücut gerek duyduğu magnezyumu yeterli miktarda dışarıdan temin edemezse, kemiklerde depolanan magnezyumu tüketmeye başlar.

Magnezyum eksikliğe neden olan faktörler; tip 2 diyabet hastalığı, uyuşturucu bağımlılığı, sigara kullanımı, böbrek ve karaciğer hastalıkları, yanlış beslenme alışkanlığı, stresli bir yaşam sürmek, idrar söktürücü ilaçların aşırı kullanımı, antibiyotiklerin sık ve düzenli kullanılmasına bağlı, yetersiz beslenme, aşırı alkol tüketimi, çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, yaşlılıktır.

Magnezyum eksikliği belirtileri arasında; iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik sayılabilir. Daha şiddetli vakalarda ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji görülebilir.

Magnezyum eksikliği tedavisinde, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multivitaminler vardır. Eksikliğin çok yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Doğal olarak yüksek oranda magnezyum içeren besinleri tüketmek, sigara ve alkolü bırakmak da tedavi planının içerisinde yer alabilir.