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Magic Eden, Bitcoin Runes İçin Platform Başlattı

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NFT pazarının liderlerinden Magic Eden, Bitcoin kullanıcılarına özel bir platform olan Bitcoin Runes'u piyasaya sürdü. Bu platform, kullanıcıların BTC ile takas yapma ve yeni türden NFT'ler satın alma imkânı sunuyor. Beta aşamasında olan Magic Eden Runes Platformu, kullanıcıların BTC karşılığında takas yapmalarına ve Magic Eden cüzdanları ile Runes ve Ordinals satın almalarına olanak sağlıyor. Platform, kullanıcıların belirli bir BTC miktarı ile Runes satın alabilmelerine olanak sağlıyor.

NFT pazarının liderlerinden Magic Eden, Bitcoin (BTC) kullanıcılarına özel yeni bir platform başlattı. Bitcoin Runes adı verilen bu platform, kullanıcılara BTC ile takas yapma ve yeni türden NFT'ler satın alma imkânı sunuyor.

Magic Eden, Bitcoin Runes ile NFT Alışverişinde Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Önde gelen NFT pazar yeri platformları arasında yer alan Magic Eden, Bitcoin Runes için geliştirdiği yeni platformu piyasaya sürdü. Şimdilik beta aşamasında olan Magic Eden Runes Platformu, kullanıcıların BTC karşılığında takas yapmalarına ve Magic Eden cüzdanlarını kullanarak Runes ve Ordinals satın almalarına olanak tanıyor. Platform, kullanıcıların Runes satın alırken harcamak istedikleri belirli bir BTC miktarını belirlemelerine olanak tanıyan bir Takas Görünümü'ne de sahip olacak.

Platformun planlanandan önce tamamlandığını ve normal şartlarda 23 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklendiğini açıklayan bir şirket sözcüsü, "İlk destekçiler ve bir Ordinals pazar yeri kuran ilk kişiler olarak, Bitcoin için bu önemli evrimsel adımda mümkün olan en iyi Runes deneyimini oluşturmamız bizim için önemliydi." dedi.

Son olarak Magic Eden kurucu ortağı ve COO'su Zedd Yin, "Sektörde büyümenin itici gücü olmaktan ve Magic Eden'in neden Bitcoin'le ilgili her şey için tek durak noktası olduğunu daha da pekiştirmekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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