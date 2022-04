Pınar Kızılkaya kimdir? Pınar Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Pınar Kızılkaya hayatı ve biyografisi!

Pınar Kızılkaya kimdir? Magazin dünyasında oldukça adından söz ettiren ve Somer Sivrioğlu ile birlikteliği ile gündeme gelen Pınar Kızılkaya'nın hayatı merak edildi. Peki, Pınar Kızılkaya kimdir? Pınar Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Pınar Kızılkaya ne iş yapıyor? Pınar Kızılkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PINAR KIZILKAYA KİMDİR?

Öğrenim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde devam etti.

Pınar Kızılkaya mesleki kariyerine 2008 yılında video editörü olarak adım attı. 2011 yılında Acun Medya çatısı altında Project Manager olarak çalışmaya başladı. Acun Medya'da Got Talent, The Voice, Sürprizimiz Var, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Survivor, Para Bende, Exatlon ve Dancing with Stars gibi yarışma ve program formatlarında görev aldı. Ayrıca Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştı. Masterchef Turkiye, Exatlon Brazil, Exatlon Romania, Exatlon Estados Unidos programlarında görev aldı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi, 1995 yılında akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açtı.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu, 2 çocuk dünyaya geldi. Çift 18 yıl sonra boşandı.

Somer Sivrioğlu, şu anda MasterChef Türkiye'de de jüri üyeliği yapıyor.

