Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli? Kaan Urgancıoğlu evli mi?

AYDIN (Haberler.com) - Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu evli mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Kaan Urgancıoğlu, son olarak Yargı dizisi ile televizyon serisine devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, biyografisi ve hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu nereli, kaç yaşında? Kaan Urgancıoğlu evli mi? İşte, Kaan Urgancıoğlu hangi dizileri ve filmleri haberimizde...

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

KAAN URGANCIOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2021- Yargı (Ilgaz)

2021- Aşk 101 (Kemal)

2015 - Kara Sevda (Emir) (dizi)

2015 - Uzaklarda Arama (sinema)

2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema)

2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi)

2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu )

2012 - Leyla ile Mecnun

2012 - Düşman Kardeşler (dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu )

2011 - Bir Ömür Yetmez

2010 - Peşpeşe (sinema)

2010 - Düriye'nin Güğümleri

2009 - Büşra (sinema)

2009 - Ayrılık

2008 - Limon Ağacı

2007 - Tutsak

2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)

2006 - İlk Aşk (sinema)

2006 - Gülpare

2006 - Azap Yolu

2006 - Ah Polis Olsam

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Sessiz Gece

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2005 - Körfez Ateşi

2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )

2003 - Kampüsistan

2002 - Karaoğlan

