Mağazacılar Günü ne zaman? 12 aralık dünya mağazacılar günü önemi nedir?

Dünya mağazacılar günü her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinlikler ile Türkiye ve dünyada kutlanıyor. Vatandaşlar bu özel günün anlam ve önemini öğrenmek için araştırmaya başladı. Peki, Mağazacılar günü nedir? 12 aralık dünya mağazacılar günü önemi nedir? İşte konu hakkında bilinesi gerekenler...

Türkiye'de sayıları 2 milyonu geçen perakende sektörü çalışanları Dünya Mağazacılar Gününü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Peki, Mağazacılar günü nedir? 12 aralık dünya mağazacılar günü önemi nedir? Detaylar haberimizde

DÜNYA MAĞZACILR GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

2011 yılında Hindistan'da başlatılan ve bu yıl dördüncü kez kutlanacak olan Retail Employees' Day (Mağazacılar Günü), Türkiye'de ilk kez geçen sene kutlandı. Bu yıl ise 12 Aralık perakende ve alışveriş sektörünün en önemli aktörlerini bir araya toplayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) tarafından büyütülerek sahiplenildi. Kapsamı, etkisi ve heyecanı artarak kutlanacak olan bu özel gün perakende sektöründe mağaza çalışanlarının onurlandırılmalarını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlıyor.

Büyük markaları, büyük markalar yapan göz alıcı mağazaları, son teknoloji kasa ve rafları, şahane vitrinleri ya da efsane ürünleri değil içerisindeki çalışanlarıdır.

DÜNYA MAĞAZACILAR GÜNÜ NEDİR?

Dünyada ilk olarak 2011 yılında Hindistan'da başlayan 'Retail Employees Day' (Dünya Mağazacılar Günü), Türkiye'de ilk kez 2018 yılında kutlandı. Her yıl Aralık ayının on ikinci günü yurt genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır. Bu özel gün, perakende ve alışveriş sektörünün en önemli aktörlerini bir araya toplayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) tarafından büyütülerek sahiplenildi. Kapsamı, etkisi ve heyecanı artarak kutlanan Dünya Mağazacılar Günü, perakende sektöründe mağaza çalışanlarının onurlandırılmalarını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlıyor. TAMPF, büyük markaları, büyük markalar yapan göz alıcı mekanları, son teknoloji kasa ve rafları, şahane vitrinleri ya da efsane ürünleri değil içerisindeki çalışanların olduğunu belirtiyor.