Mağaradan bozma yıkık dökük eve istenen kira isyan ettirdi

İstanbul'da kömürlükten bozma yıkık dökük bir ev için ilan sitelerinden birinde kiralık ilanı verildi. Mağaradan bozma ev için mülk sahibinin 7 bin lira kira istemesi vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki 70 metrekarelik bir evin 7 bin liraya ilana verilmesi tepki topladı. Harabeye benzeyen rutubetli ve 1+1 olan giriş kat dairesi için ve "mağaradan bozma" yorumları yapıldı.

İSYAN ETTİREN İLAN

Hayat pahalılığının en çok hissedildiği kentlerden biri olan İstanbul'da, ev kiraları da epey yüksek. Eski ve küçük evler için istenen yüksek kiralar vatandaşı canından bezdirirken son olarak isyan ettiren bir ilan yayınlandı. Kağıthane'de 20 yıllık bir binanın giriş katındaki daire için 7 bin TL kira istendi. Ancak yayınlanan fotoğraflardan evin oldukça eski, rutubetli ve hasarlı olduğu görüldü. Bu durum da vatandaşların tepkisini topladı.

İşte 7 bin lira kira istenen o ev;