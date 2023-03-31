Maestro - Ölürsem 1 Gün feat. No.1 sözleri! 'Ölürsem 1 Gün' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Maestro ve No1'in yeni parçası Ölürsem 1 Gün, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ölürsem 1 Gün şarkı sözleri nelerdir? Ölürsem 1 Gün rap sözleri sizlerle...

Maestro - Ölürsem 1 Gün feat. No.1 ( Prod. by AkşitBaba ) şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Maestro ve No.1 'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

ÖLÜRSEM 1 GÜN ŞARKI SÖZLERİ

Ölürsem 1 gün aniden

Yoluna çıkar haramiler

Kavgam şeref devam eder

Kardeşlerim yanımdaysa yeter

***

Ölürsem 1 gün aniden

Yoluna çıkar haramiler

Kavgam şeref devam eder

Kardeşlerim yanımdaysa yeter

(Maestro)

Kardeşlerim yanımda

Bitmez gücüm pistolun bak dövmesi kolumda

Tayfam hep yanımda çember gergin her gün korun lan!

Ensende nefesim kasılma az soluklan

***

Cesaretin gelirse bi gün elbet bil sorun var

Çıkın lan gelin hepiniz alayınıza söylüyorum , bekliyorum

Çünkü boşa sıkmayı seviyorsunuz bunu biliyorum

Sizi gözlüyorum

***

Ölürsem 1 gün aniden

Yoluna çıkar haramiler

Kavgam şeref devam eder

Kardeşlerim yanımdaysa yeter

***

Ölürsem 1 gün aniden

Yoluna çıkar haramiler

Kavgam şeref devam eder

Kardeşlerim yanımdaysa yeter

(No.1)

Kardeşlerin yanında

Bitmez gücüm bak istanbul trip dövmesi kolumda

İsyankarlar korosu küfrettik bu sonsuzluğa

Bataklıkta açan çiçekler umut olsun bana

Ne söylesem az oğlum böyle susmak olmaz

***

Yıkıldı dünya kaldım altında gülüm

Ama en tepeye dikicez bayrak bak bu son sözüm (sözüm söz)

Toplandık mekanda sen hep bize bakıp gül

Artık müzik ölümsüz kardeşim ölümsüz

***

Ölürsem 1 gün aniden

Yoluna çıkar haramiler

Kavgam şeref devam eder

Kardeşlerim yanımdaysa yeter

***

Ölürsem 1 gün aniden

Yoluna çıkar haramiler

Kavgam şeref devam eder

Kardeşlerim yanımdaysa yeter