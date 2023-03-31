Maestro - Ölürsem 1 Gün feat. No.1 sözleri! 'Ölürsem 1 Gün' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Maestro ve No1'in yeni parçası Ölürsem 1 Gün, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ölürsem 1 Gün şarkı sözleri nelerdir? Ölürsem 1 Gün rap sözleri sizlerle...
Maestro - Ölürsem 1 Gün feat. No.1 ( Prod. by AkşitBaba ) şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Maestro ve No.1 'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
ÖLÜRSEM 1 GÜN ŞARKI SÖZLERİ
Ölürsem 1 gün aniden
Yoluna çıkar haramiler
Kavgam şeref devam eder
Kardeşlerim yanımdaysa yeter
***
Ölürsem 1 gün aniden
Yoluna çıkar haramiler
Kavgam şeref devam eder
Kardeşlerim yanımdaysa yeter
(Maestro)
Kardeşlerim yanımda
Bitmez gücüm pistolun bak dövmesi kolumda
Tayfam hep yanımda çember gergin her gün korun lan!
Ensende nefesim kasılma az soluklan
***
Cesaretin gelirse bi gün elbet bil sorun var
Çıkın lan gelin hepiniz alayınıza söylüyorum , bekliyorum
Çünkü boşa sıkmayı seviyorsunuz bunu biliyorum
Sizi gözlüyorum
***
Ölürsem 1 gün aniden
Yoluna çıkar haramiler
Kavgam şeref devam eder
Kardeşlerim yanımdaysa yeter
***
Ölürsem 1 gün aniden
Yoluna çıkar haramiler
Kavgam şeref devam eder
Kardeşlerim yanımdaysa yeter
(No.1)
Kardeşlerin yanında
Bitmez gücüm bak istanbul trip dövmesi kolumda
İsyankarlar korosu küfrettik bu sonsuzluğa
Bataklıkta açan çiçekler umut olsun bana
Ne söylesem az oğlum böyle susmak olmaz
***
Yıkıldı dünya kaldım altında gülüm
Ama en tepeye dikicez bayrak bak bu son sözüm (sözüm söz)
Toplandık mekanda sen hep bize bakıp gül
Artık müzik ölümsüz kardeşim ölümsüz
***
Ölürsem 1 gün aniden
Yoluna çıkar haramiler
Kavgam şeref devam eder
Kardeşlerim yanımdaysa yeter
***
Ölürsem 1 gün aniden
Yoluna çıkar haramiler
Kavgam şeref devam eder
Kardeşlerim yanımdaysa yeter