Madrigal Dip şarkı sözleri! Sende mi en dibe daldın en son bende uyandın şarkı sözleri: Madrigal Dip sözleri

Madrigal - Diğ tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Madrigal - Dip şarkısı şu ana kadar Youtube'da yaklaşık 10 milyon izlenmiştir.Neogazino albümüne ait bir parçasıdır. Şarkının söz ve müziği Anıl Erdem Cevizci'ye aittir.

MADRİGAL DİP ŞARKI SÖZLERİ

Uzun zamandır her yanım yangın, soğuklarında.

Denizlerin önemi yok zaten derdin, karanlıkta.

Belki hiç duymadın,

Belki de takmadın, bilmem bilmem.

Konuşmalar faydasız

Sanki susmadık mı anlamsız, üzmem kendimi üzmem.

Peki sen de mi en dibe daldın

En son ben de uyandım artık o

Düşlerimden.

Sen de mi en dibe daldın

En son ben de uyandım artık o

Düşlerimden.

Sonunda burdayız yapayalnız, kendi başımıza.

Çok istedik hiç olmadık aynı şeyi bulduk, karşımızda.

Söz / Müzik: Anıl Erdem Cevizci, Sanlı Akgün

Düzenleme: Madrigal

Kayıt / Mix: Mert Kasap (Erekli Tunç Stüdyoları)

Haberler.com - Gündem