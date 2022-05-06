Madrigal Dip şarkı sözleri! Sende mi en dibe daldın en son bende uyandın şarkı sözleri: Madrigal Dip sözleri
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Madrigal'in en beğenilen şarkıları arasında yer alan Dip'in sözleri merak ediliyor. Seni Dert Etmeler, Spotify'da geçtiğmiz yıl en çok dinlenen müzikler arasında yer almaktadır. Aynı gruba ait olan Dip şarkısı da büyük beğeni topluyor. İşte, Madrigal Dip şarkı sözleri! Sende mi en dibe daldın en son bende uyandın şarkı sözleri: Madrigal Dip sözleri
Madrigal - Diğ tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Madrigal - Dip şarkısı şu ana kadar Youtube'da yaklaşık 10 milyon izlenmiştir.Neogazino albümüne ait bir parçasıdır. Şarkının söz ve müziği Anıl Erdem Cevizci'ye aittir.
MADRİGAL DİP ŞARKI SÖZLERİ
Uzun zamandır her yanım yangın, soğuklarında.
Denizlerin önemi yok zaten derdin, karanlıkta.
Belki hiç duymadın,
Belki de takmadın, bilmem bilmem.
Konuşmalar faydasız
Sanki susmadık mı anlamsız, üzmem kendimi üzmem.
Peki sen de mi en dibe daldın
En son ben de uyandım artık o
Düşlerimden.
Sen de mi en dibe daldın
En son ben de uyandım artık o
Düşlerimden.
Sonunda burdayız yapayalnız, kendi başımıza.
Çok istedik hiç olmadık aynı şeyi bulduk, karşımızda.
- Söz / Müzik: Anıl Erdem Cevizci, Sanlı Akgün
- Düzenleme: Madrigal
- Kayıt / Mix: Mert Kasap (Erekli Tunç Stüdyoları)
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