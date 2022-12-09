Madrigal Dip şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Madrigal'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Dip şarkısının sözleri merak uyandırdı. Dip şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Madrigal Dip şarkı sözleri! Dip şarkısı sözleri! Madrigal Dip şarkısı DİNLE!

Madrigal Dip şarkı sözleri! Madrigal Dip şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı müzik grubu, Dip şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Madrigal Dip şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Madrigal Dip şarkı sözleri! Dip şarkısı sözleri! Madrigal Dip şarkısı DİNLE!

MADRİGAL DİP ŞARKI SÖZLERİ!

Uzun zamandır her yanım yangın

Soğuklarında, denizlere dönemiyor zaten

Derdin karanlıkta

Belki hiç duymadın, belki de takmadın

Bilmem, bilmem

Konuşmalar faydasız

Sanki susmadın mı anlamsız

Üzmem, kendimi üzmem

Peki sende mi en dibe daldın

En son bende uyandın

Artık o, düşlerinden

Sende mi en dibe daldın

En son bende uyandın

Artık o, düşlerinden

Sonunda bur'dayız, yapayalnız

Kendi başımıza

Çok iyiseydek, hiç olmadık

Aynı şeyi bulduk karşımızda

Peki sende mi en dibe daldın

En son bende uyandın

Artık o, düşlerinden

Sende mi en dibe daldın

En son bende uyandın

Artık o, düşlerinden

Sende mi en dibe daldın

En son bende uyandın

Artık o, düşlerinden

Şimdi sende mi en dibe daldın

En son bende uyandın

Artık o, düşlerinden