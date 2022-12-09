Madrigal Dip şarkı sözleri! Dip şarkısı sözleri! Madrigal Dip şarkısı DİNLE!
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Madrigal Dip şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Madrigal'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Dip şarkısının sözleri merak uyandırdı. Dip şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Madrigal Dip şarkı sözleri! Dip şarkısı sözleri! Madrigal Dip şarkısı DİNLE!
Madrigal Dip şarkı sözleri! Madrigal Dip şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı müzik grubu, Dip şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Madrigal Dip şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Madrigal Dip şarkı sözleri! Dip şarkısı sözleri! Madrigal Dip şarkısı DİNLE!
MADRİGAL DİP ŞARKI SÖZLERİ!
Uzun zamandır her yanım yangın
Soğuklarında, denizlere dönemiyor zaten
Derdin karanlıkta
Belki hiç duymadın, belki de takmadın
Bilmem, bilmem
Konuşmalar faydasız
Sanki susmadın mı anlamsız
Üzmem, kendimi üzmem
Peki sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
Sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
Sonunda bur'dayız, yapayalnız
Kendi başımıza
Çok iyiseydek, hiç olmadık
Aynı şeyi bulduk karşımızda
Peki sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
Sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
Sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
Şimdi sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden