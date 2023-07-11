Ünlü şarkıcı Madonna'nın son sağlık durumu hakkında merak edilenler. Madonna'nın hastalığıyla ilgili güncel bilgiler ve sağlık durumu hakkında detaylar. Peki, Madonna sağlık durumu nasıl? Madonna ne oldu, hasta mı? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, haziran ayının başında ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Madonna'nın son durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Madonna'nın sağlık durumunu araştırmaktadır. Peki, Madonna sağlık durumu nasıl? Madonna ne oldu, hasta mı? Detaylar haberimizde...

MADONNA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle New York'taki bir hastanenin yoğun bakımında entübe edilen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, taburcu edildi. Sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı, önceki gün New York sokaklarında dolaşırken görüntülendi.

MADONNA NE OLMUŞTU?

Geçirdiği zor günlerin ardından sağlığına kavuşan Madonna, New York sokaklarında dolaşırken Lauren Conlin adlı hayranı tarafından görüntülendi. Şarkıcının TikTok'ta paylaşılan görüntüde siyah şort, tişört, şapka ve gözlüklü kombini dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, rahatsızlığından dolayı 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayan dünya turnesini iptal etmişti.