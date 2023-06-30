Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Madonna'nın hastalığı araştırılmaktadır. Peki, Madonna hasta mı? Madonna sağlık durumu nasıl? Madonna'nın hastalığı nedir? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Madonna'nın sağlık durumu araştırılmaktadır. Dünyaca ünlü şarkıcının son durumu merak konusu oldu. Madonna hasta mı, Madonna'nın hastalığı nedir soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Madonna hasta mı? Madonna sağlık durumu nasıl? Madonna'nın hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

MADONNA SAĞLIK DURUMU NASIL?

New York'ta fenalaştıktan sonra ağır bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Madonna birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi. ABD medyası, taburcu edilmesine rağmen Madonna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı. ABD'nin ünlü magazin sitesi TMZ'ye konuşan kaynaklar, Madonna'nın evinde istirahat ettiğini fakat yataktan çıkacak hali olmadığını söyledi. Kaynaklar, "Madonna kendini kontrol edemeden sürekli kusuyor. Yataktan kalkamıyor" dedi.

MADONNA HASTALIĞI NEDİR?

Geçtiğimiz hafta fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan ve bir süre entübe edilen ünlü şarkıcı Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgi geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü şarkıcının sürekli kustuğu ve yataktan kalkamadığı belirtildi.