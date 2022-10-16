Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında önceki gün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Gerçekleşen patlamanın ardından birçok detay merak edildi ve araştırıldı. Konuya ilişkin son açıklamaları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Peki, Maden şehitlerinin ailelerine ödenecek ücret ne kadar? Maden şehitlerinin ailelerine ödenecek yardım tutarı kaç para?

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Maden şehitlerinin ailelerine ödenecek ücret ne kadar? Sorusu, olayın gerçekleşmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu nedenle Maden şehitlerinin ailelerine ödenecek ücret ne kadar? Sorusu, gün içerisinde sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, Maden şehitlerinin ailelerine ödenecek ücret ne kadar? Maden şehitlerinin ailelerine ödenecek yardım tutarı kaç para?

MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE ÖDENECEK ÜCRET NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine; devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek verileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacak. Vefat eden maden işçilerinin ailelerine verilecek olan bu desteğin kabine toplantısında görüşülüp detaylandırılması bekleniyor.