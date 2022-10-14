Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Peki, Maden ocağındaki işçiler ne oldu, kurtarıldı mı? Patlamada ölü, yaralı var mı? İşte detaylar...

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patladığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Peki, Maden ocağındaki işçiler ne oldu, kurtarıldı mı? Patlamada ölü, yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

MADEN OCAĞINDAKİ İŞÇİLER NE OLDU, KURTARILDI MI?

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, grizu patlamasının yaşandığı maden ocağındaki son durumu paylaştı. Çakır 4-12 vardiyasında çalışan 87 işçiden 11'inin çıkarıldığını, 2'sinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Recai Çakır, içerideki 6 işçinin hareketsiz görüldüğünü söyledi. Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor. Göçükten ziyade bir patlama var. Uzman ekipler gidebiliyor oraya sadece. Uzman ekipler yeni bir patlama riskinden bahsetmiyor" dedi.

PATLAMADA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, grizu patlamasının yaşandığı maden ocağındaki son durumu paylaştı. İçeride 87 işçinin bulunduğunu belirten Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor." ifadelerini kullandı.