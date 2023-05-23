Maden ocağında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Saat 21.30'da siren sesleriyle başlayan tatbikata 16.00-24.00 vardiyasında çalışan maden işçileri katıldı. Yeraltında ve yer üstünde çalışan maden işçileri siren sesleriyle birlikte maden ocaklarını tahliye ederek dışarıya çıktı. OFK olarak isimlendirilen ve son teknoloji ile donatılan gaz maskelerinin de kullanıldığı tatbikatta tam başarı sağlandığı belirtildi. Tatbikata tam kadro katılım sağlanmasından memnuniyet duyduğunu işçilere yaptığı konuşmada belirten Üretim Başmühendisi Melih Özer, "Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.