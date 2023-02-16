Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Maden ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Maden nerede? Maden ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Maden ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Maden ilçesi merak edildi. Peki, Maden nerede? Maden ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Maden ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

MADEN NEREDE?

Maden, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 10.329

Yüzölçümü: 937 km² (361 mil²)

MADEN İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Elazığ'da yer alan Maden ilçesinin nüfusu 10.329'tür.

MADEN HANGİ İLE BAĞLI?

Maden ilçesi, Maden Çayı'nın kıyısında Mihrap Dağı eteklerinde, bir vadinin yamaçlarında kurulmuş, Elazığ'ın 10.329 nüfuslu ilçesidir. Yeraltı kaynakları anlamında oldukça zengin olan Maden, Türkiye'nin en değerli maden havzalarından biridir. İlçenin tarihi bilinen tarihi kaynaklara göre MÖ 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır.

Genel bilgi

Maden ilçesi Mihrap Dağı eteklerinde, bir vadinin yamaçlarında kurulmuştur. Bilinen tarihi kaynaklara göre MÖ 2000 yıllarına kadar uzanır. Bölgeye Milattan önce 1050 yıllarında Mitanni Krallığı, Milatan önce 30 - Milatan sonra 180 yıllarında Roma İmparatorluğu, M.S. 1077'de Selçuklu Hanedanı hakim olmuşlardır.

Maden ilçesinde, bakır yatakları Milattan 2000 yıl önce Asuriler tarafından bulunmuştur. Ancak İngiliz bilim adamları "Tarring L.H. ve H.C. Cordero", "In A. Metal Merchant's Office" adlı eserlerinde insanoğlunun bakırı ilk kez MÖ 7000-8000 yılları arasında Fırat-Dicle vadileri arasında bulduğunu yazıyorlar. Fırat ve Dicle arasında bakır, Maden ilçesinden başka hiçbir yerde bulunmamış ve de işlenmemiştir.

Coğrafya

Maden ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesinde, Güneydoğu Torosların eteğinde, Yukarı Fırat bölümünde, Dicle nehri kenarına kurulmuştur.

Konum olarak, 39. ve 40. boylam, 38. ve 39. enlem arasında yer alır. İlçenin topraklarını doğuda Alacakaya, güneyde Ergani, Çermik ve Çüngüş, batıda Sivrice, kuzeyde Elâzığ Merkez ve Palu ilçesi ile çevrilidir. Maden ilçesinin büyük bir kısmı dağlık ve engebelidir. İlçe merkezi rakımı 1054 m'dir. Yüzölçümü 939 km²'dir. İlçenin bulunduğu bölüm vadidir. Bu vadi Hazar Gölünün biraz aşağısından başlar ve Ergani ilçesine kadar devam eder. Elazığ ve Diyarbakır kara ve demir yolları ilçeden geçer.

Hazar Gölünün doğusunda bulunan ovaya (Gezin Ovası) denir. Burası ağırlıkla çıplaktır. Ova genelinde Bahçeler ve sebzelikler ayrı bir hava vermektedir. Maden dağlarının yer, yer ulaştığı en son nokta; Mihrap Dağı 1775 m, Haşto(Goroz) Dağı 2069 m, Sındığık Dağı 1600 m'dir. İlçenin genişçe ovalarından en verimlisi ise Dicle Vadisinin baş taraflarındaki 20 km uzunluğundaki bermaz ovasıdır. Dicle Nehri'nin ana toprağıdır Maden. Dicle Nehri'nin kaynağı Hazar Gölü ve Maden Çayı'dır.

Karasal iklimin hakim olduğu İlçede yoğun kar yağışı olmaktadır. Yağışlar ilkbahar aylarında yoğunlaşır.

İlkler

Bakır madeni ilk kez, Maden ilçesinde bulunmuştur.

1924-1927 yılları arasında il olan Maden, Türkiye'nin ilk illerinden biri olmuştur.

Bölgede Polis Teşkilatı ilk kez 1887 yılında Maden'de kurulmuştur.

Ziraat Bankası civar bölgede ilk şubesini 1888 yılında Maden'de açmıştır.

Bölgede Belediye teşkilatı ilk kez 1854 yılında Maden'de kurulmuştur.

Tenis kortları ve sinema salonları civar bölgede ilk kez 1930'da Maden'de faaliyete geçmiştir.

II. Abdülhamid döneminde yapılan Maden Saat Kulesi, bölgenin ilk ve en eski saat kulesidir. (aynı dönemde yapılan bir diğer saat kulesi, İzmir Konak'ta bulunan İzmir Saat Kulesi'dir.)