Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak seçimler öncesi vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak lig maçlarına dair açıklamalarda bulundu. Peki, Maçlar şifresiz mi olacak? Maçlar ücretsiz mi olacak?

Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu kez futbolseverleri yakından ilgilendiren bir vaat geldi. Bu nedenle Maçlar şifresiz mi olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Maçlar şifresiz mi olacak? Maçlar ücretsiz mi olacak?

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kılıçdaroğlu, yaptığı son paylaşımda seçimi kazanması durumunda lig maçlarının şifresiz yayınlanmasını sağlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerine yer verdi.