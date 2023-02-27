Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin stadyumlarda yükselen "Hükümet istifa" sloganlarına tepki göstererek yaptığı "Maçlar seyircisiz oynanmalı" çağrısıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Peki,Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Süper Lig maçları seyircisiz mi oynanacak?

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin stadyumlarda yükselen "Hükümet istifa" sloganlarına tepki göstererek yaptığı "Maçlar seyircisiz oynanmalı" çağrısıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Maç sonu muhabirin yönelttiği soruya yanıt veren Güneş, "Her fikrimizde suçlama, aşağılama ve yok etmekten sıyrılmak lazım. Sevgi, saygı ve güven kaybı olduğu zaman bu doğru değildir. Korkuyla beraber şiddet gelir" ifadesini kullandı.

"KORKUYLA BERABER ŞİDDET GELİR"

Kavgayı hiç doğru bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir. Bunların hepsi tartışılmalıydı. Maçların oynanması ya da seyircisiz oynanması. Şu anda bir şeyler söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Konuşulacak konulardır. Her görüşte bir suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım. Sevgi, saygı ve güven kaybı olduğu zaman bu doğru değildir. Korkuyla beraber şiddet gelir.

"BAZI KELİMELER ANLAMINI KAYBETTİ"

Hepimizin bir araya gelmesi gerek. Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Umarım buna dönüş olur. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz."