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Maçlar neden ertelendi, bu hafta neden maçlar oynanmadı?

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Süper Lig'deki maçların ertelenmesi futbol severleri merak içinde bıraktı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarının ertelenmesinin nedeni merak ediliyor. Futbol severler, bu takımların 3. haftadaki maçlarının neden oynanmayacağını araştırıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahne alacak Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarının ertelendiğini açıkladı. Peki, Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları neden ertelendi? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?

TFF'den yapılan açıklamada, "Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig etabına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir müsabakaları, federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş Kulübü'müz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir." denildi.

ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarılar dilenen açıklamada, Galatasaray-Gaziantep FK müsabakasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir maçlarının da 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı, kesin programın ise daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Osman Demir
Osman Demir
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