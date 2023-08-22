Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off oynayacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi. Peki, Maçlar neden ertelendi? Bu hafta maç yok mu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı lig maçlarını erteledi. Bu hafta maç yok mu? Maçlar neden ertelendi?

MAÇLAR NEDEN ERTELENDİ?

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 26 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbulspor'a konuk olacaktı. 27 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşacaktı. Beşiktaş ile Adana Demirspor ise 28 Ağustos Pazar akşamı Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacaktı. TFF'nin Avrupa maçları nedeniyle aldığı erteleme kararı sonrası maçlar ileri bir tarihte oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde'nin ulusal liginde Viking ile oynayacağı karşılaşma ertelenirken, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev'in Veres Rivne ile kozlarını paylaşacağı lig maçı da ileri bir tarihe alındı. Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda temsilcisi Twente'nin ligde Vitesse'yi ağırlayacağı mücadele 27 Eylül Çarşamba gününe alınırken, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek Belçika ekibi Genk'in lig mücadelesi ise ertelendi.