Maçlar neden aynı anda oynanıyor, neden farklı saatlerde değil? 2022 Dünya Kupası grup maçları neden aynı anda oynanıyor, neden aynı saatte başladı?

Dünya Kupası grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü bazı maçlar aynı anda oynanınca izleyiciler, Maçlar neden aynı anda oynanıyor? 2022 Dünya Kupası grup maçları neden aynı anda oynanıyor? araştırması yaptı. İşte bilgiler...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Maçlar neden aynı anda oynanıyor, neden farklı saatlerde değil? 2022 Dünya Kupası grup maçları neden aynı anda oynanıyor?

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI NEDEN AYNI ANDA OYNANIYOR?

Dünya Kupası son grup maçları genellikle aynı anda oynanır. Bu durum, takımların birbirinden etkilenmemesi için yapılan bir düzenlemedir. Sadece bu yıl değil, her yıl Dünya Kupası grup maçlarının 3. maçları aynı saatte başlar. Yani o grupta kimlerin maçı olacaksa o gün aynı saate denk getirilir.

Ayrıca bu sadece grup maçları için geçerlidir. Yani gün içerisinde A ve B grubu maçları varsa A grubunun 2 maçı aynı saate denk getirilir. B grubunun 2 maçı da aynı saate denk getirilir.