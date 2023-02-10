Türkiye'nin kuzeybatısında meydana gelen depremlerin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken tüm sportif karşılamalara ülke genelinde ara verildi. Deprem süper lig ekiplerini yakından etkiledi. Lig maçlarının ne zaman oynanacağı yönelik açıklama TFF den geldi. Peki, maçlar ne zamana ertelendi? Süper lig maçları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Süper Lig maçları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerde maçlarınne zaman oynanmaya başlayacağı tarihi açıkladı. Peki ,Süper lig maçların zaman oynanmaya başlayacak? Maçlar ne zamana ertelendi? Hatayspor ve Gaziantep FK ligden mi çekildi? Detaylar haberimizde...

MAÇLAR NE ZAMANA ERTELEDİ?

TFF BaşkanıMehmet Büyükekşi süper lig maçlarının ne zaman oynanacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi.

Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak" ifadelerine konuşmasında yer verdi.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Süper lig maçlarının 3-4 Mart tarihinde oynanmaya başlatacağını açıkladı. Buna göre süper lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanacak.