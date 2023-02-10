Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük ölçekli depremlerin ardından Maçlar ne zaman başlayacak? Sorusu birçok futbolsever tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Maçlar ne zaman başlayacak? Lig maçları ne zaman, hangi tarihte ne başlayacak?

Maçlar ne zaman başlayacak? Sorusu, maçların deprem nedeniyle ertelenmesinin ardından gündeme geldi ve birçok sporsever tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Gerçekleştirilen açıklamalar ile birlikte Maçlar ne zaman başlayacak? Sorusu da yanıt bulan sorular arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamalar ile birlikte Maçlar ne zaman başlayacak? Sorusunu yanıtladı. Peki, Maçlar ne zaman başlayacak? Lig maçları ne zaman, hangi tarihte ne başlayacak?

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte tekrar gerçekleştirilen bir açıklamaya kadar bütün spor organizasyonlarının ertelendiğini bildirdi. Bu bilginin ardından birçok kurum ve kuruluş da bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre maçlar ilerleyen günlerde açıklanacak olan bir tarihe kadar ertelendi.

LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Açıklamalarında bulundu.