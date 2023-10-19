İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Futbolseverler ise Maçlar iptal mi? Süper Lig maçları ertelenecek mi? sorularına yanıt arıyor.

Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Maçlar iptal mi? Süper Lig maçları ertelenecek mi?

MAÇLAR İPTAL Mİ?

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edecek. Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, Türkiye'nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini söyledi. Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum." dedi.

Henüz milli yas kararını detaylar açıklanmadı. Milli yas detayları açıklandığında kon ile ilgili detaylar haberimizden bulabilirsiniz.

İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.

HASTANE KATLİAMINDA 471 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dün akşam Gazze'de hastaneyi hedef alan kanlı saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, Türkiye de harekete geçti.

Türkiye'de 3 günlük milli yas

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."

MİLLİ YASTA NELER OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edildiğinde, ülkede yaşanan büyük bir felaket, kayıp veya olay nedeniyle halkın acısını paylaşmak ve saygı göstermek amacıyla bir dizi etkinlik durdurulur. Bu süre zarfında, resmi törenler ve eğlenceli etkinlikler genellikle ertelenir veya iptal edilir. Milli yas süresi boyunca bayraklar yarıya indirilir.

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