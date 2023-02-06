Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem, 10 ilimizde şiddetli yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Merak edilenler arasında ise Maçlar iptal mi, ertelendi mi? Süper Lig maçları ertelendi mi? soruları yer aldı. Peki, Maçlar iptal mi, ertelendi mi? Süper Lig maçları ertelendi mi?

Türkiye'nin yüreklerini yakan deprem haberlerinin ardından merak edilenler arasında Maçlar iptal mi, ertelendi mi? Süper Lig maçları ertelendi mi? soruları yer aldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından ise soruların yanıtı alındı. İşte detaylar...

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Türkiye'yi vurans 7.4'lük deprem nedeniyle ülkedeki tüm spor organizasyonları durduruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'de spor organizasyonlarının gerçekleştirilmeyeceğini belirtti. Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.