Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, telefonla bağladı. Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı. Peki, Maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki etkinlik, spor kanallarından ortak yayınlanıyor. Saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayan gece 01.00'e kadar devam edecek. Merak edilenler arasında ise Maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor? soruları yer aldı.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

Canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçları şifresiz olarak izlenebilecek. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.