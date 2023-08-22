Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı lig maçları hakkında duyuru geçildi. Peki, Maçlar ertelendi mi, Süper Lig ertelendi mi? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor maçları oynanacak mı? İşte detaylar…

Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Twente'nin maçını erteleme kararı almıştı. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçlarını ertelemek için kulüplere teklif sunmuştu. Peki, Maçlar ertelendi mi, Süper Lig ertelendi mi? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor maçları oynanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ, SÜPER LİG ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ile Adana Demirspor'un play-off karşılaşmalarına çıkacak olması nedeniyle temsilcilerimizin 3. hafta maçlarını ileri bir tarihe erteledi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde'nin ulusal liginde Viking ile oynayacağı karşılaşma ertelenirken, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev'in Veres Rivne ile kozlarını paylaşacağı lig maçı da ileri bir tarihe alındı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY,ADANA DEMİRSPOR MAÇLARI OYNANACAK MI?

TFF ülke puanını önemsemesinden kaynaklı Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimize maç erteleme teklifinde bulunmuştu. Kulüplerin kabul etmesi halinde maçlar ertelenecekti. TFF'den gelen son açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor maçları ileri bir tarihe ertelendi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR'UN MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak.

Fenerbahçe, 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Hollanda ekibi FC Twente'yi Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor ise, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Genk takımıyla ilk maçı deplasmanda oynayacak. Karşılaşma 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak.

MAÇLAR İLERİ BİR TARİHTE OYNANACAK

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 26 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbulspor'a konuk olacaktı. 27 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşacaktı. Beşiktaş ile Adana Demirspor ise 28 Ağustos Pazar akşamı Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacaktı. TFF'nin Avrupa maçları nedeniyle aldığı erteleme kararı sonrası maçlar ileri bir tarihte oynanacak.