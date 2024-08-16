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Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerle yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray- Gaziantep Fk, Trabzonspor- Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir müsabakalarının ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerle yapılan istişareler sonucunda Galatasaray- Gaziantep Fk, Trabzonspor- Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir müsabakalarının ertelendiğini açıkladı. Peki, Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep Fk, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz.

Osman Demir
Osman Demir
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