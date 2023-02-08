Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Maçlar ertelendi mi? Merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamalar ile birlikte Maçlar ertelendi mi? Sorusunu yanıtladı. Peki, Maçlar ertelendi mi? Deprem nedeniyle Lig maçları ertelendi mi? Maçlar ne zaman başlayacak?

Maçlar ertelendi mi? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Gerçekleştirilen açıklamalar ile birlikte Maçlar ertelendi mi? Sorusu da yanıt bulan sorular arasında yer aldı. Gerçekleştirilen açıklamada, ertelenen müsabakaların yeni tarihleri açıklandı. Peki, Maçlar ertelendi mi? Deprem nedeniyle Lig maçları ertelendi mi? Maçlar ne zaman başlayacak?

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte tekrar gerçekleştirilen bir açıklamaya kadar bütün spor organizasyonlarının ertelendiğini bildirdi. Bu bilginin ardından birçok kurum ve kuruluş da bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre maçlar ilerleyen günlerde açıklanacak olan bir tarihe kadar ertelendi.

DEPREM NEDENİYLE LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Açıklamalarında bulundu.