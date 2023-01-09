Maçkolik hangi bankalarda var? Maçkolik kaç lot veriyor? Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? MACKO halka arz!

Halka arz takip eden vatandaşlar Maçkolik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik Gayrimenkul hangi bankalarda var? Maçkolik kaç lot veriyor? Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..